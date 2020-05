Ripresa Serie A, ipotesi partite in tre tranche: ore 16.30, 18.45 e 21

Mentre si attende la decisione del 28 maggioper modalità e tempistiche secondo cui riprenderà la Serie A, si comincia a ragionare ora su come disputare tutte le 124 partite rimanenti alla fine del campionato. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, all’interno del protocollo proposto dalla commissione medica della FIGC e approvato dal Cts, sembra si suggerisca di far disputare ogni gara alle ore 15. La Lega però, soprattutto per andare incontro alle esigenze televisive starebbe valutando tre possibili fasce orarie in cui far disputare i match: ore 16,30, 18,45 e 21.