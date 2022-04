Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: biancocelesti momentaneamente al quinto posto

I biancocelesti vincono contro i neroverdi di Dionisi e scavalcano la Roma in classifica

La Lazio torna a vincere dopo il derby perso contro la Roma. La squadra di Maurizio Sarri apre le marcature grazie al gol di Manuel Lazzari, il terzo in campionato. A chiudere il match ci ha pensato Milinkovic-Savic in apertura di ripresa. Nel finale Traorè ha spaventa il popolo biancoceleste con il gol che ha accorciato le distanze ma il tempo era troppo poco per poter abbozzare un tentativo di rimonta. La Lazio conquista i tre punti e scavalca in un colpo solo l'Atalanta e proprio la Roma, prendendosi così il quinto posto in classifica.