Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: biancocelesti in rimonta con Milinkovic-Savic e Immobile

La Lazio tiene il passo delle altre in corsa per la lotta Champions League e vince lo scontro diretto, classifica alla mano, con il Sassuolo. All’Olimpico vanno però in vantaggio i neroverdi con la rete di Caputo al 6′, a cui la squadra di Inzaghi reagisce cercando subito la rete del pareggio, che arriva al 25′ con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Nella ripresa i biancocelesti sorpassano il Sassuolo con il gol di Immobile al 71′, che proietta la Lazio a quota 34 punti, a -3 dalla Roma. Gli uomini di De Zerbi, invece, restano a 30 punti.