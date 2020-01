La Lazio travolge la Sampdoria per 5-1 nell’anticipo delle 15 della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra allenata da Simone Inzaghi è trascinata da Ciro Immobile, autore di una tripletta. Per i biancocelesti in gol anche Caicedo e Bastos. Per la Sampdoria, ridotta in 10 per l’espulsione di Chabot, inutile il gol di Jantko. Con questa vittoria la Lazio si conferma al terzo posto in classifica.