Serie A, Salernitana-Lazio 0-3: Immobile e Lazzari stendono i campani

Partita chiusa già nel primo tempo grazie ai due gol del numero 17. Al 66' l'esterno chiude i conti

All'Olimpico va in scena la seconda partita del sabato di Serie A. La Lazio si sbarazza senza troppi problemi di una Salernitana molto colpita dal Covid. Partita chiusa già nel primo tempo grazie ai due gol di Immobile, arrivati a 4 minuti di distanza l'uno dall'atro su assist di Milinkovic-Savic e Pedro che poi abbandonerà il campo per un affaticamento muscolare. Nella seconda frazione lo spartito non cambia e al 66' i biancocelesti calano il tris con Lazzari scavalcando momentaneamente la Roma in classifica. Per i campani si complica notevolmente la corsa alla salvezza.