La Lazio ha concluso il campionato con una vittoria. Dopo l'amarezza del derby perso, i biancocelesti riescono a ritrovare le forze per dare un'ultima gioia ai propri tifosi: finisce 2-1 all'Olimpico contro il Pisa. Vantaggio iniziale dei toscani, con il colpo di testa di Moreo. Non si è fatta attendere la reazione biancoazzurra: prima la rete del pareggio di Dele-Bashiru, poi il gol di Pedro a chiudere il parziale in vantaggio. Poi il match rimane a ritmi bassi e ad esultare è la squadra di Sarri. Il toscano lascia così la Lazio, con una vittoria: manca solo l'ufficialità per il suo addio. Ultima anche per Pedro: l'ex Roma ha salutato con un gol davanti ai 3mila spettatori dell'Olimpico.