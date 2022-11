Serie A, Lazio-Monza 1-0: il primo gol in A di Romero regala 3 punti a Sarri

Dopo la vittoria nel derby, la Lazio trova un'altra vittoria di misura. Tra le mura amiche dell'Olimpico, la squadra di Sarri si è imposta per 1-0 contro il Monza di Palladino. In un match equilibrato, è stata decisiva la rete di LukaRomero, la prima in Serie A, al 69esimo minuto. I biancocelesti superano in un colpo solo Milan e Juventus e si piazzano dietro il Napolicon 30 punti conquistati in 14 partite disputate. Dopo la vittoria con il Verona cade invece il Monza che rimane al 15esimo posto in classifica con 13 punti.