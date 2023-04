Serie A, Lazio-Juventus 2-1: decide Zaccagni, ma i bianconeri protestano

All'Olimpico Lazio-Juventus finisce 2-1. Gara equilibrata nella prima frazione di gioco, ma la svolta della gara arriva al 38' con Marusic che pesca Milinkovic-Savic in area, il serbo stoppa il pallone e da pochi passi supera Szczesny. I bianconeri protestano per una spinta si Alex Sandro, ma la rete rivista al VAR viene convalidata da Di Bello. Reazione rabbiosa della Juventus che trova al 42' il pari con Adrien Rabiot, al termine di una mischia in area. Nella ripresa Zaccagni segna il gol che decide la gara su assist di tacco di Luis Alberto. La Juventus cerca più volte il gol del pareggio e reclama un fallo di rigore che l'arbitro non concede. Con questi tre punti la Lazio di Sarri consolida il secondo posto in classifica, mentre la Juventus resta al settimo posto a -8 dal quarto.