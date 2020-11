Serie A, Lazio-Juventus 1-1: Caicedo risponde a Ronaldo

Un gol in extremis salva ancora Inzaghi. Nell’anticipo domenicale delle 12.30 la Juventus viene raggiunta nel finale da una Lazio rimaneggiata, priva di Immobile, Leiva e Strakosha risultati positivi ieri. La squadra di Pirlo passa in vantaggio grazie alla rete del solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese segna su cross di Cuadrado (15’) e realizza così il quinto gol in stagione, il terzo nelle ultime due giornate. L’attaccante bianconero sfiora la doppietta al 42esimo colpendo il palo a Reina battuto, prima di lasciare il campo per una distorsione alla caviglia nel secondo tempo. A negare la vittoria ai campioni d’Italia è il solito gol di Caicedo in pieno recupero, che trasforma con un destro nel traffico al 95esimo, su cui Szczesny non può nulla.

La Juventus continua la striscia positiva in Serie A e si porta così a quota 13 punti. La Lazio registra il terzo risultato utile consecutivo in campionato e sale a 11 punti, agganciando Roma, Inter, Napoli e Verona.