Serie A, Lazio-Inter 3-1: Sarri batte Inzaghi all’Olimpico

Simone Inzaghi esce sconfitto dal match contro la sua ex squadra ed i ragazzi di Sarri si portano a quota 7 punti in classifica

La Lazio batte l'Inter nel posticipo del venerdì grazie ai gol di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro. I biancocelesti passano in vantaggio nel primo tempo, per poi farsi pareggiare dai nerazzurri all'inizio del secondo tempo grazie ad una rete di Lautaro Martinez. Dopo l'ingresso in campo di Luis Alberto, la Lazio cambia volto e chiude la partita. Simone Inzaghi esce dunque sconfitto dal match contro la sua ex squadra ed i ragazzi di Sarri si portano a quota 7 punti in classifica.