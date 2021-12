Serie A, Lazio-Genoa 3-1: Sarri aggancia Mourinho. Sprofondo rossoblù

I biancocelesti travolgono i grifoni all'Olimpico e rivedono l'Europa. Sheva non inverte la rotta

Nel posticipo del venerdì, la Lazio di Sarri batte il Genoa all'Olimpico per tre reti a uno. I biancocelesti, con questa vittoria salgono dal 9° al 6° posto. Sblocca gli indugi Pedro al 36' del primo tempo. La partita non è spumeggiante e i grifoni non riescono a reagire. I cambi non smuovono i ritmi dell'incontro e al 75' Acerbi porta a 2 le marcature per i padroni di casa. Al'81', Zaccagni sigilla il punteggio sul 3-0 e dimostra di essere in splendido stato di forma. Il sussulto della squadra di Shevchenko arriva troppo tardi: al minuto 86, la bella rete di Melegoni chiude il tabellino. La Lazio rivede da vicino l'Europa e sale a 28 punti come Mourinho e Allegri (che hanno una partita in meno). Il Genoa continua a subire reti e resta fermo a 10 punti.