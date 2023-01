Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1: una perla di Gonzalez ferma i biancocelesti

La penultima sfida della domenica di Serie A. si chiude con Lazio-Fiorentina. I biancocelesti passano in vantaggio al 7' con Casale. Nella ripresa i viola trovano il pareggio con una bellissima rete di Nico Gonzalez. La squadra di Sarri nonostante il pressing nel finale non riesce a conquistare i tre punti e fallisce l'aggancio all'Inter al secondo posto. Milenkovic colpisce una traversa a 30 secondi dalla fine. La Lazio va a +1 sulla Roma. Un punto d'oro per la Fiorentina che supera la Juventus. La prossima giornata i biancocelesti giocheranno in trasferta contro il Verona, mentre la squadra di Italiano affronterà il Bologna al 'Franchi'.