Serie A, Lazio-Empoli 3-3: Milinkovic-Savic pareggia nei minuti finali

La squadra di Sarri non sorpassa la Roma in classifica. Empoli che si conferma tra le squadre rivelazione del campionato

Pareggio rocambolesco tra Lazio ed Empoli. Avanti 0-2 i toscani dopo 8 minuti grazie alle reti di Bajrami (rigore) e Zurkowski. Rimonta della squadra di Sarri con i gol di Immobile al 14’ e di Milinkovic-Savic al 66’. Al 75’ Di Francesco porta di nuovo in vantaggio l’Empoli. Gli ultimi 15 minuti si trasformano in un assalto biancoceleste, annullato un gol a Patric per fallo di mano ed errore dal dischetto per Immobile. A 3 minuto dal termine dalla gara Milinkovic trova la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 3-3. La Lazio aggancia la Roma in classifica a quota 32 punti.