Serie A, Lazio-Crotone 3-2: Caicedo decide la sfida

Nell’anticipo della 27esima giornata di campionato, la Lazio di Inzaghi vince nel finale contro il Crotone grazie alla rete di Caicedo. I biancocelesti vanno subito in avanti nel primo tempo con il gol di Milinkovic-Savic, ma è bravo Simy a rispondere al serbo e a rimettere la partita sui binari giusti. E’ Luis Alberto a regalare il nuovo vantaggio ai padroni di casa, Fares però commette un’ingenuità in area di rigore e ancora Simy dagli undici metri non sbaglia. Nel finale Inzaghi butta nella mischia Caicedo, che trova il gol vittoria che proietta i biancocelesti in scia alla zona Champions, in attesa del recupero contro il Torino.