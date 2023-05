Serie A, Lazio-Cremonese 3-2: decide Milinkovic-Savic nel finale di gara

Allo stadio Olimpico Lazio-Cremonese finisce 3-2. Padroni di casa subito in vantaggio dopo 4 minuti con Hysaj su assist di Immobile. Poi il raddoppio arriva al 37' e porta la firma di Milinkovic-Savic. La rimonta degli ospiti arriva nella ripresa e in quattro minuti. Al 54' diagonale di Galdames dal limite leggermente deviato da Casale: niente da fare per Provedel. Al 57' arriva il pareggio della Cremonese: cross da destra di Sernicola deviato male da Lazzari, che nel tentativo di appoggiare di testa al suo portiere Provedel, ha finito per fare autogol. Il risultato di parità sembra essere quello finale, ma all'89' ci pensa ancora Milinkovic-Savic che segna su azione da calcio d'angolo battuto da Luis Alberto. Con questa vittoria la Lazio supera in classifica l'Inter e ottiene il secondo posto a quota 71 punti.