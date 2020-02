Serie A, Lazio-Bologna 2-0: decidono Luis Alberto e Correa

La settima giornata di ritorno di campionato, dimezzata per la decisione della Lega di rinviare cinque partite per l’allarme coronavirus, si è aperta all’Olimpico con il match tra Lazio e Bologna. Pronostico rispettato, con i biancocelesti che vincono 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Luis Alberto e Correa tra il 18′ e il 21′. Nella ripresa i rossoblù reagiscono e giocano un buon calcio, trovando anche il gol in due occasioni, entrambi però annullati dall’intervento del Var (prima fallo di mano di Denswil, poi fuorigioco di Palacio). La squadra di Inzaghi approfitta del rinvio di Juve-Inter e va in testa alla classifica con 62 punti, due in più dei bianconeri che hanno – come detto – una partita in meno che si recupererà il 13 maggio.