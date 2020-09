Serie A, Lazio-Atalanta 1-4: dominio nerazzurro all’Olimpico

Seconda vittoria consecutiva per Giampiero Gasperini, dopo quella impartita al Torino la scorsa settimana. All’Olimpico la sua Atalanta parte forte: al 10′ Gosens porta in vantaggio i bergamaschi. Poi il raddoppio di Hateboer (32′), che segna un gran gol al volo. Il Papu Gomez mette il risultato al sicuro, siglando la rete dello 0-3 al 41′. Nella riprese la Lazio di Inzaghi cerca di mettere la testa fuori e accorcia le distanze con Caicedo al 57′. Le speranze dei biancocelesti si sarebbero potute avverare se solo Immobile non si fosse mangiato, solo davanti a Sportiello, il gol del momentaneo 2-3. A ghiacciare il risultato ci pensa ancora Gomez, con un gran sinistro al 61′.