Serie A, l’Atalanta batte la Juve. L’Inter vince a Venezia, Darmian infortunato

K.o. per la squadra di Allegri, che perde nella sfida delle 18:00 contro i bergamaschi. A Venezia festeggia Inzaghi, che porta a casa tre punti importantissimi

Nella quattordicesima giornata di campionato l'Atalanta vince allo Juventus Stadium per 0-1. Un gol di Zapata che mette k.o. la squadra di Allegri . L'allenatore dei bianconeri , furioso con i suoi a fine partita, ha affermato: "Questa squadra può lottare per le prime quattro posizioni, anche se al momento siamo indietro". Con questa vittoria i bergamaschi vanno a 28 punti, a +6 dalla Roma, che domani affronterà il Torino alle 18:00.

Per Mourinho vincere contro i Granata sarà fondamentale in ottica Champions, vista la vittoria della squadra di Inzaghi. L'Inter, al Pier Luigi Penzo, vince sul Venezia per 0-2, grazie ad un gol da fuori area di Calhanoglu e un rigore concesso da Marinelli al 94'. Unica nota negativa per i nerazzurri è l'infortunio di Darmina, che è uscito dal campo al 70', si Domenica prossima alle 18:00, presso lo stadio Olimpico si disputerà il big match tra Roma e Inter.