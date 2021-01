Serie A: l’Atalanta batte 3-0 il Milan, l’Inter fa 0-0 a Udine. Roma a -6 dalla vetta

Sabato indigesto per le due milanesi. L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese, nonostante le grosse occasioni capitate a Lautaro, Young e Hakimi, e fallisce il sorpasso in testa alla classifica al Milan, che a San Siro si arrende all’Atalanta. Gli uomini di Gasperini vincono nettamente per 3-0 e si rilanciano grazie alle reti di Romero (26′), Ilicic su rigore (53′) e Duvan Zapata (77′), che un minuto prima del gol aveva pure colpito un palo. In virtù di questi risultati, la classifica della Serie A dopo 19 giornate vede il Milan in vetta a 43 punti, seguito dall’Inter a 41. La Roma, a quota 37, conclude il girone d’andata a sei punti dal primo posto, anche se il Napoli, con una vittoria contro il Verona domani, potrebbe raggiungerla.