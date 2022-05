Serie A, la Salernitana vince lo scontro salvezza contro il Venezia 2-1

Il club granata è uscito vittorioso dall'Arechi ed ha conquistato tre punti preziosi che lo fanno uscire momentaneamente dalla zona retrocessione

Si è concluso finalmente anche l'ultimo recupero della 20esima giornata di Serie A: Salernitana-Venezia. Il club granata ha vinto il match per 2-1 ed è uscito momentaneamente dalla zona retrocessione portandosi alla 17esima posizione a quota 28 punti superando il Cagliari (ora terzultimo). Per la squadra di mister Nicola sono andati a segno Bonazzoli su calcio di rigore e Verdi. Per i ragazzi di Soncin, invece, è andato in gol Henry.