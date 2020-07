Serie A, la Lazio si arrende a Ronaldo: vince la Juventus 2-1

La Juventus torna alla vittoria dopo tre partite battendo 2-1 la Lazio. Allo Stadium, i bianconeri si impongono grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che nel giro di tre minuti decide il match contro la formazione di Simone Inzaghi. Il primo tempo si chiude con un legno a testa, con Immobile che “imita” Alex Sandro, poi CR7, al 51′, sblocca l’incontro su calcio di rigore decretato per il fallo di mano di Bastos, sul tiro dello stesso Ronaldo. Centottanta secondi più tardi è ancora il portoghese a battere Strakosha, stavolta approfittando di un assist di Dybala dopo un errore di Luiz Felipe. All’83’ Immobile accorcia le distanze dal dischetto ma non basta. Con questa vittoria la Juventus vola a +8 dall’Inter seconda: il nono Scudetto consecutivo, per i bianconeri, sembra ormai cosa fatta.