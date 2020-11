Serie A, vince la Lazio: 2 a 0 al Crotone sotto il diluvio

Nessun problema per la Lazio nella sfida d’apertura dell’ottava giornata di Serie A. Sotto una pioggia a dir poco torrenziale e nonostante il campo intriso d’acqua, gli uomini di Simone Inzaghi hanno superato per 2 a 0 il Crotone. All’Ezio Scida i biancocelesti mettono le cose in chiaro già nel primo tempo, con Immobile che sigla il gol del vantaggio raccogliendo di testa un bel crosso di Parolo dalla trequarti. Ad inizio ripresa il raddoppio di Correa, che da posizione defilata supera Cordaz, non perfetto nella circostanza. Padroni di casa mai pericolosi se non in occasione del palo colpito ad inizio gara da Simy. La Lazio con questa vittoria aggancia Roma e Napoli al terzo posto in classifica a quota 14, Crotone ancora ultimo con soli due punti conquistati in 8 giornate.