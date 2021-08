Serie A, la Lazio passa 3 a 1 a Empoli. Vince l’Atalanta col Torino per 2 a 1

Vittorie in trasferta per biancocelesti e orobici nella prima di campionato

Vittoria per la Lazio di Maurizio Sarri che batte l'Empoli per 3 reti a 1 grazie ai gol di Milinkovic-Savic al minuto 6', Lazzari al 31' e Immobile al 41'. L'Empoli si era portato in vantaggio con Bandinelli al 4' del primo tempo. 60 minuti di gioco per l'ex romanista Pedro, uscito per crampi nel secondo tempo. Vittoria in trasferta anche per l'Atalanta che si impone per 2 a 1 sul campo del Torino. Gli orobici regolano i granata con le reti di Muriel al 6' e di Piccoli nel finale al 93', che risponde al gol del pareggio di Belotti al 79'.