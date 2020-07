Serie A, la Lazio cade ancora: il Lecce vince 2-1 in rimonta

Nell’anticipo del 31esimo turno di Serie A il Lecce batte a sorpresa la Lazio 2-1 al Via del Mare. A decidere il match le reti di Babacar nel primo tempo e Lucioni nella ripresa. Per i biancocelesti non basta Caicedo, che dopo pochi minuti aveva portato avanti i suoi mettendo la partita in discesa, e i 10 minuti di recupero dati nel finale. Si tratta della seconda sconfitta di fila per la squadra di Inzaghi dopo il 3-0 subìto all’Olimpico dal Milan. Stasera in campo la Juventus, proprio contro i rossoneri, avrà l’occasione di portarsi a +10.