Serie A, la Lazio batte il Monza 2-0. Pareggio tra Spezia e Salernitana (1-1)

Si sono conclusi i due match delle 15 validi per la 28esima giornata di Serie A. La Lazio si conferma al secondo posto in classifica battendo il Monza in trasferta 0-2. Decidono la sfida i gol di Pedro e Milinkovic-Savic. Biancocelesti che trovano la seconda vittoria di fila in campionato. Lo scontro salvezza tra Spezia e Salernitana termina 1-1. Shomurodov pareggia l'autorete di Caldara. Si tratta della prima rete con la sua nuova maglia per l'ex attaccante della Roma.