Serie A, la Juventus vince 1-0 a Verona: decisivo Kean. Allegri ora è terzo

Non si ferma più la Juventus di Allegri che dopo la sconfitta di Champions League contro il Maccabi, ha messo in fila 5 successi consecutivi. La partita di Verona è stata decisa da Moise Kean che ha sbloccato il match al 60esimo minuto. A Bocchetti non è servito il forcing finale che ha portato all'espulsione di Alex Sandro e al rigore prima assegnato e poi revocato grazie all'intervento del Var. Allegri vola dunque al terzo posto in classifica scavalcando in un colpo solo Roma, Atalanta, Inter e Lazio, che giocherà questa sera contro il Monza. Drammatica invece la situazione del Verona, ancora ultimo in classifica con appena 5 punti conquistati dopo 14 giornate.