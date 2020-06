Serie A, la Juventus supera il Bologna grazie a Ronaldo e Dybala

Si conclude il lunedì di campionato. Questa sera alle 21:45 si è giocata Bologna-Juventus. Al Dall’Ara la squadra di Maurizio Sarri vince 2-0 chiudendo la pratica già nel primo tempo. Al 23′ a sbloccare il risultato è un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. Pochi minuti più tardi, al 36′, arriva il raddoppio di Paulo Dybala su assist di Federico Bernardeschi. I bianconeri hanno concluso la partita in dieci per l’espulsione nel finale di Danilo. Da sottolineare, infine, l’esordio in Serie A con la maglia rossoblu dell’ex Primavera Gianmarco Cangiano, venduto l’anno scorso per 1.5 milioni di euro più bonus con il 30% della futura rivendita.