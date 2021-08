Serie A, la Juventus stecca la prima: 2-2 a Udine. Ok il Bologna

I bianconeri pareggiano 2-2. Rossoblù in rimonta con la Salernitana

La Juventus pareggia all'esordio contro l'Udinese, che rimonta dal 2-0 fino al 2-2 finale. Non bastano le reti di Dybala e Cuadrado nel primo tempo. Nella ripresa arrivano i gol di Pereyra su rigore e Deloufeu, che approfitta di una papera Szczesny e trova il gol del pari. Fuori per quasi tutto il match Ronaldo (annullato un suo gol alla fine), che diventa un caso e riaccende il mercato. Il Bologna vince in rimonta contro la neopromossa Salernitana. Protagonista De Silvestri, autore di una doppietta.