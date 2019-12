Serie A, la Juventus batte la Samp e torna al comando

La Juventus vince per 2-1 in casa della Sampdoria e torna al primo posto in classifica. Tutti i gol della partita sono stati siglati nel corso del primo tempo: i bianconeri passano in vantaggio al 19°minuto grazie a Paulo Dybala, ma la squadra di Ranieri non si arrende e al minuto 35 trova il pareggio con Gianluca Caprari. Al 45° minuto, però, Cristiano Ronaldo sigla il raddoppio e a regalare la vittoria ai bianconeri. Con questa vittoria la squadra di Maurizio Sarri torna in testa alla classifica di Serie A, scavalcando l’Inter di Antonio Conte. La Juventus domenica sarà impegnata a Riad per la Supercoppa italiana contro la Lazio.