Serie A, la Juve si rialza: Kostic, Vlahovic e Milik stendono il Bologna 3-0

La Juventus torna alla vittoria dopo più di un mese. I bianconeri superano 3-0 il Bologna all'Allianz Stadium e si rialzano provando a mettersi alle spalle un momento molto buio che era culminato con il ko in casa del Monza e un Allegri sempre più a rischio. La Juve gioca invece una partita convincente andando in vantaggio con Kostic al 24' con un gran mancino incrociato. Nel secondo tempo i padroni di casa la chiudono tra il 59' e il 62' con le reti di Vlahovic e Milik: per il polacco terzo gol in cinque partite di campionato. La Juve prova a riprendere il cammino dopo un mese tremendo in cui hanno trovato due pareggi (Fiorentina e Salernitana) e tre sconfitte (PSG, Benfica e Monza). I bianconeri salgono a quota 13 punti a -3 dalla Roma. Ennesimo ko per il Bologna: due su due con Thiago Motta.