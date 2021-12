Serie A, la Juventus non va oltre il pareggio contro il Venezia: è 1-1 al Penzo

Pari inutile della squadra di Allegri, che sale a 28 punti ma vede allontanarsi la zona Champions. Gli uomini di Zanetti si godono il punto prezioso e si confermano squadra organizzata

Nel posticipo della 17esima giornata, la Juventus si presenta allo stadio Penzo di Venezia, per provare a rimanere in orbita zona Champions. La squadra di Allegri però, non riesce portare a casa i 3 punti oltre che a dare continuità ai risultati. Bene in Europa con il primato raggiunto nel suo girone, così e così in Serie A. Finisce 1-1 contro i lagunari guidati da Zanetti. I bianconeri passano in vantaggio con la rete di Morata al minuto 32. Il Venezia va al riposo sotto di un gol ma alza i giri del motore nella ripresa e trova la forza di pareggiare con Mattia al 55' minuto. Il forcing finale degli ospiti è inutile. Da segnalare una gran parata di Romero su un tiro al volo di Bernardeschi. Nota stonata dell'incontro, l'infortunio di Dybala. Il Venezia si prende la soddisfazione di strappare un punto alla 'vecchia signora' e di salire a quota 16, momentaneamente a pari punti con l'Udinese. La Juventus va a 28, a -2 dalla Fiorentina e a -6 dall'Atalanta. Il quarto posto sembra un miraggio.