Serie A, la Juve cade col Benevento: 1-0 firmato Gaich. La Lazio vince a Udine

Il Benevento fa il miracolo e vince 1-0 all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Decide un gol nel secondo tempo di Adolfo Gaich, che approfitta di un errore clamoroso della coppia Arthur-Danilo per battere Szczesny. Super prestazione del portiere Montipò che salva più volte su Ronaldo, ma soprattutto clamoroso passo indietro della Juve che resta a 55 punti raggiunta dall’Atalanta. Ok la Lazio, che vince di misura (1-0) a Udine grazie al gol di Marusic nel primo tempo. Nella ripresa palo di De Paul e di Immobile. Nell’ultima partita delle 15 stesso risultato a favore della Sampdoria, a cui basta una rete nel primo tempo di Candreva per avere la meglio sul Torino.