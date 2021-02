Serie A, la Fiorentina supera 3-0 lo Spezia: gol di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric

La 23° giornata di Serie A parte con il 3-0 della Fiorentina sullo Spezia. Al Franchi, i viola di Prandelli tornano alla vittoria dopo tre partite grazie alle reti di Vlahovic, Castrovilli ed Eysseric. Eppure gli ospiti partono bene, con Agudelo e Ricci che vanno vicini al vantaggio. Ma dopo un primo tempo sottotono, i padroni di casa si portano avanti con Vlahovic, che al 51′ è bravo a capitalizzare l’assist di Castrovilli. Ed è lo stesso centrocampista ex Bari che sigla il raddoppio al 64′, deviando in rete una palla vagante in seguito alla conclusione di Eysseric murata da Chabot. All’83’ il tris, proprio con Eysseric su assist di Vlahovic. Con questa vittoria, la Fiorentina sale a 25 punti in classifica, mentre lo Spezia resta a quota 24.