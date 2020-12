Serie A, la Fiorentina riprende il Genoa all’ultimo secondo: 1-1 al Franchi

Un clamoroso gol di Milenkovic all’ultimo secondo pareggia la rete di Pjaca: si chiude 1-1 lo scontro salvezza del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Dopo un primo tempo soporifero, in cui è la tensione a farla da padrone, nella ripresa sono i Viola a creare il maggior numero di occasioni, giocando un buon calcio e sfiorando in un paio di circostanze il gol. A un minuto dalla fine la beffa: l’ex attaccante della Juventus Pjaca, alla prima occasione buona, trafigge Dragowski. Sembra finita, ma il cuore dei padroni di casa guida il forcing finale fino alla clamorosa rete di Milenkovic, che dopo un batti e ribatti in area di rigore supera all’ultimo secondo utile Paleari con una conclusione ravvicinata. Con questo pareggio Prandelli e i suoi salgono a quota 9 in classifica; soltanto 6 i punti per i rossoblu di Maran.