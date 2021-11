Serie A, la Fiorentina cade a Empoli. La Sampdoria batte l’Hellas Verona 3-1

I viola sconfitti da Pinamonti, mentre i blucerchiati vincono in rimonta

Alle 15:00 sono andati in scena altri due anticipi della quattordicesima giornata di Serie A. La Fiorentina fallisce lo scavalco momentaneo alla Roma perdendo 2-1 contro l'Empoli. I viola, passati in vantaggio con Vlahovic al 57', si sono fatti riprendere dagli uomini di Andreazzoli grazie alla doppietta di Pinamonti poco prima del novantesimo (87' e 89'). La Samp batte in rimonta il Verona grazie ai gol di Candreva, Ekdal e Murru. Inutile l'1-0 di Tameze.