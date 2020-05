Serie A, la Figc ha inviato a Spadafora il protocollo per la ripresa del campionato

La Federcalcio si muove in anticipo. Un giorno prima della scadenza, prevista domani, il massimo organo calcistico italiano ha inviato il protocollo per la ripresa del campionato di Serie A al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Dopo il via libera del Cts per alle misure per gli allenamenti collettivi, arriva quello per accelerare le procedure in vista della ripartenza della stagione 2019/20. Il documento dalla Lega è passato alla Figc per poi essere trasmesso al governo: “Per gli aspetti strettamente medici – si legge nel testo, riportato dall’Ansa – si richiama quanto attualmente previsto dal protocollo allenamenti”.