Serie A, la cura Pioli non funziona: Milan-Lecce finisce 2-2

La cura Pioli non ha effetto. Il Milan pareggia a San Siro contro il Lecce per 2-2 nella partita d’esordio del nuovo tecnico. Rossoneri in vantaggio con Calhanoglu nel primo tempo. Nella ripresa un mani di Conti in area regala il rigore al Lecce, con Babacar che sbaglia dal dischetto ma segna sulla ribattuta. Ancora avanti i padroni di casa con Piatek, subentrato a Leao, ma il Pistolero polacco non basta. Nel recupero Calderoni trova l’angolo perfetto con un sinistro da fuori e fissa il match sul 2-2.