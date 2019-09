Serie A, Juventus-Verona 2-1, Ramsey e Ronaldo rimontano Veloso

La Juventus vince, ma non convince. Sarri cambia tanto rispetto alla gara con l’Atletico Madrid in Champions League e dal primo minuto partono Buffon, Ramsey e Dybala. L’avvio del match, però, non è positivo. Il Verona passa in vantaggio nonostante il palo colpito su rigore. La rete dell’1-0 arriva dai piedi di Veloso da fuori area. Poco dopo ecco il pari bianconero con il gol dell’ex Arsenal. Rimonta sancita nella ripresa con il penalty guadagnato da Cuadrado e realizzato da Cristiano Ronaldo. Finisce 2-1 contro l’Hellas e la Juventus vola a 10 punti in classifica.