Serie A, Juventus-Verona 1-0: Cambiaso segna al 96’il gol che vale il primo posto

In attesa delle gare domani di Inter e Milan, la squadra di Allegri torna in testa alla classifica

All'Allianz Stadium Juventus-Verona finisce 1-0. Il march è deciso al 96' da Cambiaso che ribatte a rete un pallone respinto dal palo su colpo di testa di Milik. Poco prima Yildiz solo a tu per tu con Montipò non trovava lo specchio della porta. Gara a completo dominio bianconero con diverse palle gol oltre alle due reti annullate a Kean. La squadra di Allegri vince all'ultimo respiro e supera Inter e Milan diventando prima in classifica almeno per una notte.