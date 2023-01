Serie A, Juventus-Udinese 1-0: decide Danilo all’86’

Allo Stadium Juventus-Udinese finisce 1-0. Il primo tempo termina a reti bianche con un paio di buone occasioni per parte. Portano la firma di Kean le uniche emozioni del finale di frazione. Anche la ripresa presenta poche occasioni da gol e Allegri è costretto a sostituire Di Maria per un problema al polpaccio. All'86' Danilo porta in vantaggio la Juventus su assist di Chiesa. E' il gol che decide la partita e regala ai bianconeri tre punti ed il momentaneo secondo posto in classifica a -4 dal Napoli. Per l'Udinese è la nona partita di fila senza successi.