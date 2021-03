Serie A, Juventus-Spezia 3-0: per i bianconeri a segno Morata, Chiesa e Ronaldo

Tutt’altro che brillante, ma comunque vincente. Dopo il deludente pareggio con il Verona torna a trionfare la Juventus: gli uomini di Andrea Pirlo superano per 3 a 0 in casa lo Spezia. Partenza soporifera della sfida, in un primo tempo in cui l’unico squillo è rappresentato dal palo interno colpito da Cristiano Ronaldo. A decidere il match per i padroni di casa sono gli ingressi dalla panchina di Morata e Bernardeschi. E’ proprio l’ex Fiorentina a trovare l’attaccante spagnolo per la prima rete di serata. Il raddoppio arriva qualche minuto dopo grazie al gol messo a segno da Federico Chiesa, ancora una volta tra i più positivi. Chiude i giochi poco prima del 90′ Cristiano Ronaldo, che sale a quota 20 marcature stagionali. Grazie a questa vittoria la Juve allunga al 3° posto a quota 49 punti, 5 in più della Roma che sarà impegnata domani contro la Fiorentina. Lo Spezia resta invece inchiodato nelle zone basse della classifica a 25 punti.