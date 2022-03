Serie A, Juventus-Spezia 1-0: ai bianconeri basta Morata. La Roma torna a -6

Lo spagnolo segna al 21' il gol vittoria e consolida il quarto posto, ma nella ripresa la squadra di Thiago Motta va più volte vicina al pareggio

Meno netta del previsto la vittoria della Juventus in casa contro lo Spezia. I bianconeri di Allegri erano chiamati a consolidare il quarto posto in classifica, staccando l'Atalanta e tenendo a distanza la Roma che ieri ha battuto proprio la Dea aggacciandola. Così è stato all'Allianz Stadium, anche se l'1-0 è risultato magro ed effettivamente più faticoso del previsto. Eppure la Juve era andata subito in vantaggio nel primo tempo, al 21' con Alvaro Morata. Nel primo tempo lo Spezia crea poco, ma nella ripresa ci prova e va molto vicino al pareggio: prima con un'occasione clamorosa fallita di testa da Gyasi, poi un'uscita provvidenziale di Szczesny che toglie le castagne dal fuoco. I liguri di Thiago Motta, che sette giorni fa avevano perso proprio contro la Roma, disputano un'ottima ripresa contro la squadra di Allegri che ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. La Juventus sale così a 53 punti, tornando a più 6 sulla Roma e sull'Atalanta (che ha sempre una partita in più).