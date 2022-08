Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0: Di Maria e doppietta di Vlahovic

Gol e assist per il Fideo che esce al 66' dolorante per un problema muscolare

La Juventus di Allegri ci impiega 26' per sbloccare il risultato e lo fa con il primo gol in Serie A di Angel Di Maria. Poi la partita in casa contro il Sassuolo va in discesa e Vlahovic la manda in archivio con una doppietta (il primo gol su rigore).