Serie A, Juventus-Sassuolo 2-2: CR7 tiene a galla i bianconeri

Si salva per un soffio la Juventus al Mapei Stadium. Di ritorno dal turno di Champions contro l’Atletico Madrid la Vecchia Signora sbatte contro un ottimo Sassuolo che costringe la capolista al 2 a 2. Eppure partono bene gli ospiti grazie alla rete di capitan Bonucci al 20′, bravo a infilare Turati con un tiro dalla distanza. I neroverdi non si scompongono e prima trovano il pareggio con il delizioso cucchiaio di Boga, poi mettono la testa avanti a inizio ripresa con la rete di Caputo. La Juve spinge alla ricerca del pareggio, che riesce a trovare soltanto al 67esimo con il rigore di Ronaldo. Un punto soltanto per la squadra di Sarri, che adesso rischia di subire il sorpasso dall’Inter di Antonio Conte.