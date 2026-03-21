Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1: Pinamonti risponde a Yildiz

La Juventus non va oltre il pari contro il Sassuolo. Finisce 1-1 a Torino e la squadra di Spalletti è ora a paripunti del Como al quarto posto, ma i biancoblu domani giocheranno contro il Pisa. Tre i punti di distanza con la Roma che domani affronterà il Lecce all'Olimpico (ore 18). Il vantaggio dei bianconeri era stato firmato da Yildiz dopo appena quattordici minuti di gioco, ad inizio ripresa il gol del pari di Pinamonti su assist di Berardi. Nel finale Locatelli sbaglia il rigore. Dopo la sosta la Juventus giocherà all'Allianz Stadium contro il Genoa di De Rossi, mentre la Roma sarà ospite a San Siro la domenica di Pasqua. Il duello per la Champions non si ferma.