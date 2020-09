Serie A, Juventus-Sampdoria 3-0: esordio vincente per Kulusevski e Pirlo

La Juventus chiude la domenica di Serie A e lo fa vincendo 3-0 contro la Sampdoria di Ranieri. Tanti esordi per i bianconeri alla prima di campionato, a partire da quello di Andrea Pirlo in panchina e proseguendo con Kulusevski. Lo svedese ha anche il merito di sbloccare la partita dopo pochi minuti, mentre nella ripresa il raddoppio arriva dai piedi di Bonucci, giunto al suo 29° gol con la maglia della Juventus. Nel finale c’è spazio anche per Ronaldo per la rete del 3-0. Dunque subito 3 punti per i bianconeri che la prossima settimana saranno all’Olimpico per affrontare la Roma di Fonseca.