Serie A, Juventus-Parma termina 2-1: decisiva la doppietta di Cristiano Ronaldo

All’Allianz Stadium la Juventus sfida il Parma di D’Aversa per allungare in classifica sull’Inter, dopo il pareggio per 1-1 contro il Lecce. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1. I bianconeri sbloccano la partita a fine primo tempo con il solito Cristiano Ronaldo, che con un tiro deviato da Darmian batte Sepe. Pareggio di Cornelius al 55′, ma appena 3 minuti dopo colpisce ancora il numero 7 della Juventus su assist di Dybala. I bianconeri salgono a quota 51 punti, a più 4 sulla squadra di Conte.