Serie A, Juventus-Napoli 0-1: decide Raspadori. Spalletti ad un passo dallo Scudetto

Si chiude la domenica di Serie A. Il Napoli espugna lo Stadium grazie al gol di Giacomo Raspadori al 93esimo minuto. Tante le occasioni per entrambe le squadre con la Juventus che si è vista annullare due reti: la prima a Di Maria, la seconda invece a Vlahovic. Gli Azzurri tornano alla vittoria dopo il pareggio con il Verona e con questi tre punti volano a 78 punti in classifica (+17 sulla Lazio). La formazione di Spalletti potrà laurearsi Campione d'Italia già il prossimo weekend in caso di successo con la Salernitana e non vittoria della Lazio contro l'Inter. Terza sconfitta consecutiva invece per i bianconeri di Max Allegri che rimangono a quota 59 con solo 3 punti di vantaggio sulla Roma quarta che domani al Gewiss Stadium contro l'Atalanta può tentare l'aggancio.