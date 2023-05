Va in scena oggi la 33esima giornata di campionato. Due match in particolare tra quelli che si sono disputati alle 18, ossia quello tra Atalanta e Spezia e quello tra Juventus e Lecce, sono osservati speciali in vista della corsa Serie A, Juventus-Lecce 2-1. L'Atalanta piega lo Spezia 3-2: Dea quarta in cui è coinvolta anche la Roma, che scenderà in campo alle 21 contro il Monza. Il primo dei due si è concluso con la vittoria della Dea per 3-2. A segno De Roon, Zappacosta e Muriel. Con questo risultato i nerazzurri si collocano, temporaneamente, al quarto posto assoluto. Anche i bianconeri hanno portato a casa 3 punti. Attualmente la squadra di Allegri è seconda con due punti di distacco dalla Lazio che questa sera affronterà il Sassuolo. Gli altri due match delle 18 sono quello tra Salernitana e Fiorentina e quello tra Sampdoria e Torino. Il primo si è concluso con un pareggio e tantissimi gol. Le due squadre sono andate a segno complessivamente 6 volte, la partita è finita 3-3. La seconda sfida vede il trionfo per 2-0 dei granata. Per i blucerchiati la salvezza si fa sempre più complessa.