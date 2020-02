Serie A, Juventus-Fiorentina 3-0: doppio CR7 e de Ligt, i bianconeri allungano in vetta

La domenica di Serie A si è aperta con il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri erano chiamati a riscattare la brutta sconfitta contro il Napoli e davanti c’era una Fiorentina in forma e rivitalizzata da Iachini. E i viola, infatti, mettono in grande difficoltà la squadra di Sarri creando diverse occasioni. La Juve, però, va in vantaggio con un calcio di rigore per fallo di mano: a trasformarlo al 40′ è Cristiano Ronaldo, che nella ripresa replica all’80’ con un altro penalty. Un tiro dal dischetto contestatissimo dalla Fiorentina, soprattutto dal presidente Rocco Commisso nel postpartita. Chiude la contesa nel finale il colpo di testa di de Ligt. I bianconeri allungano in vetta e salgono a 54 punti.